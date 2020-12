Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eșecul de la alegerile parlamentare, ghinionul se ține in lanț pentru PNL. Președintele Klaus Iohannis ar putea fi suspendat. Anunțul a fost facut chiar de liderul PSD, Marcel Ciolacu. PSD-ul iși intra in drepturi odata cu victoria de la alegerile parlamentare. Marcel Ciolacu a precizat ca exclude…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: „Romania a intrat complet nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent. PSD e principalul vinovat pentru acest dezastru” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis susține marți, 24 noiembrie, de la ora 19.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. „A trecut…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat in aceasta seara noi restricții care ar urma sa intre in vigoare luni, dupa ce vor fi aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, targurile si pietele se vor inchide incepand de luni, 9 noiembrie, ceea ce nu s-a intamplat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a participat la ședința de Guvern, a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid. „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a participat la ședința de Guvern de joi. El a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid. „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 octombrie, un mesaj in cadrul deschiderii Bucharest Forum 2020.Citește și: Ambasadorul Rusiei lanseaza un nou atac la adresa Romaniei: 'Lideri dintre cei mai proeminenti' falsifica istoria ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare…

- Președintele PSD susține ca situația de la Sectorul 1 poate fi rezolvata foarte ușor prin renumararea voturilor. Ciolacu considera ca in acest fel lucrurile ar fi clare și toata problema s-ar incheia in cel mult 12 ore, scrie Agerpres. „Daca am dori sa respectam votul bucurestenilor care locuiesc in…

- Klaus Iohannis a vorbit, luni seara, la Palatul Cotroceni, despre alegerile locale și a proclamat victoria PNL, pe care il numește cel mai mare partid din Romania. Iohannis a cerut eliminarea PSD, pentru ca ”Romania sa se modernizeze” și a precizat ca ultima etapa se va juca in iarna, la alegerile…