Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, considera ca actuala majoritate parlamentara tergiverseaza eliminarea pensiilor speciale, propunerea social-democratilor pentru organizarea, marti, a unei sedinte comune a Parlamentului pentru acest scop, fiind respinsa in Birourile permanente reunite. "In Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului (...) am cerut, in numele grupului PSD, ca astazi sa aiba loc o sedinta comuna a Parlamentului pentru a discuta despre eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. PSD a depus un proiect, iar marti dimineata PNL…