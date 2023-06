Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților și Senatul au adoptat marți o hotarare care aduce modificari Regulamentului activitaților comune, in sensul in care inasprește normele referitoare la disciplina parlamentara. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 264 de voturi „pentru”, 16 „contra” și 61 de abțineri. La dezbaterile…

- Parlamentarii au votat astazi un nou regulament care ii vizeaza pe aleșii violenți, dupa scandalul provocat de Diana Șoșoaca la plenul reunit de luni. Ședința de astazi nu a trecut insa fara un scandal provocat tot de senatoare.

- Plenul Parlamentului a decis, marti, modificarea Regulamentului activitatilor comune ale celor doua Camere legislative in sensul inaspririi normelor referitoare la disciplina. Senatoarea neafiliata Diana Sosoaca a declarat in cadrul dezbaterilor ca este o lege anti-Sosoaca. S-au inregistrat 264 voturi…

- Parlamentarii care fac scandal la ședințele de plen reunit vor putea fi sancționați. Aleșii au votat azi noul regulament prin care parlamentarii violenți risca sa ramana fara jumatate de indemnizație sau fara mașina de serviciu. Decizia vine dupa scandalul facut ieri de Diana Șoșoaca la ședința de plen…

- De la prezidiu, senatorea Diana Șoșoaca, 47 de ani, a susținut, marți, 27 iunie, ca modificarile la regulament privitoare la sancționarea parlamentarilor care provoaca scandal reprezinta „abolirea libertații de exprimare in Romania” și a afirmat ca „eu am fost cea agresata in Parlament”. Președintele…

- Camera Deputatilor si Senatul va avea marti, de la ora 12.30, un plen reunit pentru a vota un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentara. Astfel, este prevazuta…

- Ședința de investire a Guvernului Ciolacu de la Parlament, condusa in premiera de Nicolae Ciuca, proaspat președinte al Senatului, a debutat cu spectacolul oferit de Diana Șoșoaca, senatoarea declarandu-i lui Ciuca ca deja ii place de el, iar parlamentarilor USR le-a strigat de la microfon ca sunt „LGBT-iști”.…