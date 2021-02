Simonis: PSD a depus la Parlament proiectul de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PSD a hotarat marti, in unanimitate, depunerea la Parlament a unui proiect de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, a anuntat liderul deputatilor social democrati, Alfred Simonis, anunța AGERPRES. Simonis a precizat, la o conferinta de presa,…

- Social-democrații, reuniți in ședința Biroului Politic Național, au decis depunerea unui proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, a anunțat, marți, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. „Guvernul acesta de hoti si mincinosi stie sa aduca doar austeritate. Aduce austeritate…

- Votarea in Parlament a initiativei Fara penali in functii publice si organizarea unui referendum pentru schimbarea Constitutiei, in primele trei luni de la incheierea pandemiei, eliminarea tuturor pensiilor speciale pentru parlamentari si primari, cat si alegerea edililor in doua tururi, se numara printre…

- Vineri, 27 noiembrie, a avut loc o noua conferința a PMP, la care au participat Catalin Bulf, liderul PMP Argeș, Eugen Tomac- președintele PMP și Florian Bichir, candidat PMP la Senatul Romaniei. Catalin Bulf, președintele PMP Argeș, candidat la Camera Deputaților: „ O investiție in digitalizare de…

- "Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si tinut in sertarele Parlamentului. (...) In aceasta dimineata grupurile reunite ale USR din Senat si Camera Deputatilor au decis cu unanimitate sa…

- Parlamentarii USR si-au anuntat demisia din Legislativ, pentru a nu beneficia de pensiile speciale, a anuntat liderul partidului, Dan Barna. "Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sâmbata, la Focsani, ca Partidul Miscarea Populara va tipari, începând de saptamâna viitoare, peste 100.000 de pliante cu fiecare candidat care nu sustine reducerea numarului de parlamentari la 300 si eliminarea pensiilor speciale pentru…

- PMP cheama partidele la semnarea unui pact pentru anularea pensiilor speciale și reducerea numarului de parlamentari PMP propune tuturor candidaților aflați pe primul loc pe lista de Senat și Camera Deputaților semnarea unui pact. Obiectivele sunt de a susține doua propuneri legislative extrem de importante:…