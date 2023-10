Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, noua lege a pensiilor speciale, dupa punerea lui in acord cu observatiile Curtii Constitutionale si cu observatiile Comisiei Europene. In plen, liderul USR Catalin Drula a declarat ca legea mentine pensiile speciale, in timp ce presedintele…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni ca proiectul legii privind pensiile speciale respecta atat solicitarile Comisiei Europene, cat si deciziile Curtii Constitutionale. „Exista pensii nesimtite in Romania? Da. Sunt mai putine pensii nesimtite in Romania astazi…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni ca proiectul legii privind pensiile speciale respecta atat solicitarile Comisiei Europene, cat si deciziile Curtii Constitutionale, conform Agerpres."Exista pensii nesimtite in Romania? Da. Sunt mai putine pensii nesimtite…

- Premierul anunța ca discuțiile cu Comisia Europeana pe tema pensiilor speciale este pe final, iar saptamana aceasta se va lua o decizie. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Ploiesti, referindu-se la problema pensiilor speciale, ca nu a fost primit un raspuns oficial de la Comisia Europeana,…

- Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, a declarat sambata ca o noua forma a legii pensiilor speciale, cu modificarile cerute de Curtea Constituționala, va fi adoptata pana la sfarșitul lunii septembrie. „Decizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne lasa o portita,…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, crede ca, pana la finalul lunii septembrie, va fi adoptata legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. Alfred Simonis a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce…

- Proiectul de lege initiat de presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, totodata presedintele PSD Timis, privind scoaterea tuturor aparatelor de pacanele la marginea localitatilor a trecut de Senat. Votul a fost unanim, urmand inca doi pasi pentru ca legea sa intre in practica: votul…

- Modificarile la lege, necesare dupa decizia Curții Constituționale, trebuie discutate mai intai cu oficialii de la Bruxelles. Sursele Realitatea Plus susțin ca impozitul de 15% pentru partea de necontributivitate ar putea fi mai mare si va trebui aplicat tuturor pensiilor de serviciu si militare si…