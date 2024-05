Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a facut mai multe declarații pe tema scorului inregistrat de Gabriela Firea in recentele sondaje. Simonis a subliniat, luni seara, la un post TV, ca Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Capitalei, poate recupera procentele care o despart de principalul contracandidat, Nicusor Dan si a explicat ca […] The post Simonis: In acest moment, Nicusor Dan n-are niciun argument pentru a castiga un nou mandat first appeared on Ziarul National .