Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat, marti, referitor la votul parlamentarilor PSD la investirea Guvernului Citu, ca membrii social-democrati sunt "niste oameni responsabili, care vor vota asa cum e nevoie pentru Romania". "In primul rand trebuie sa vedem ce face PNL, pentru ca incalca…

- Criza in desfasurare, creata de coronavirus, are efecte si in politica. Opozitia cere Guvernului sa renunte la fortarea alegerilor anticipate si sa investeasca un nou cabinet, cu puteri depline, cat mai repede. Demersul este sustinut si de politicienii din USR. Votul pentru investirea Guvernului Cițu…

- Conducerea Parlamentului stabileste cand va avea loc votul de investitura Premierul desemnat Florin Cîțu. Foto: Arhiva/ Agerpres Conducerea Parlamentului stabileste luni, 9 martie, data la care va avea loc votul de învestitura pentru cabinetul premierului desemnat Florin Cîtu.…

- Coronavirusul in Romania impune instalarea unui guvern cu puteri depline și ieșirea cat mai rapida din interimat, a spus liderul USR Dan Barna. Chiar daca are rezerve cu privire la unii din miniștrii Cabinetului Cițu, Dan Barna indeamna toți politicienii sa puna interesul public inaintea celui politic…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat ca exista mai multe variante in ce priveste organizarea congresului social-democratilor: un congres mai restrans, unul "digital" sau chiar o amanare a acestuia pana ce pericolul coronavirusului va trece. El a mentionat ca inca nu a fost luata o decizie…

- Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a anunțat, joi, ca parlamentarii acestui partid vor vota pentru investirea Guvernului Cițu pentru ca Romania sa iasa din actuala criza. Marian Andronache a precizat ca PMP va vota Guvernul PNL deoarece partidul pe care il reprezinta ramane fidel ...

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a spus, sambata, tinerilor din partid, prezenti la Scoala de Iarna a TLDE, de la Brasov, ca, pentru a nu deveni dependenti de functia publica, le recomanda sa-si termine studiile si sa nu-si abandoneze profesia, mentionand ca exista, in prezent, oameni politici,…

- Pensiile speciale pentru mai multe categorii profesionale vor fi eliminate Foto Agerpres Pensiile speciale pentru mai multe categorii profesionale vor fi eliminate dupa ce deputatii au adoptat marti, cu un vot decizional, un proiect de lege în acest sens. Printre categoriile vizate:…