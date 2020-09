Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Parlamentului in care ar fi trebuit discutata si votata motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban nu a mai avut loc, din lipsa cvorumului. Liderul deputatilor social democrati, Alfred Simonis, a declarat, astazi, ca, potrivit hotararii Consiliului Politic National al PSD, motiunea de cenzura…

- Consiliul Politic National al PSD a decis ca motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orba sa nu mai fie dezbatuta in Parlament inainte de o decizie a Curtii Constitutionale, a anuntat liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis.

- Consiliul Politic National al PSD a decis, marti, sa nu se mai dezbata motiunea de cenzura in Parlament inainte de o decizie a Curtii Constitutionala, a anuntat liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis. "Legat de motiunea de cenzura, decizia Consiliului Politic National a fost aceea de…

- Ziarul Unirea PSD NU va mai vota moțiunea de cenzura nici maine. Liderul deputaților PSD: ,,A discuta despre o noua moțiune este mult prea devreme” Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, a declarat luni, la Parlament, dupa ce moțiunea de cenzura nu s-a putut dezbate și vota din lipsa de cvorum, ca…

- "Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD. Au vrut sa ajunga iar la guvernare pentru a falimenta si tara, dupa ce au falimentat Capitala. Ar fi vrut sa aduca la Palatul Victoria coruptia si risipa de la Primaria Capitalei, contraperformanta…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a declarat ca o motiune de cenzura poate fi depusa intr-o sesiune parlamentara extraordinara, insa, pentru a nu incalca legea fundamentala, trebuie sa fie votata in aceeasi sesiune, asadar pana la inceputul

- Marcel Ciolacu spune ca Guvernul liberal este „un esec politic”, iar PSD nu va mai astepta iesirea din starea de alerta, ci va depune motiunea de cenzura in cursul lunii august. „Am decis ca in luna august sa depunem motiune de cenzura. Haos mai mare decat este acum nu poate exista atat in gestionarea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va depune in luna august motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD sustine ca s-au strans deja 202 semnaturi pentru introducerea motiunii, scrie News.ro.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a precizat ca Guvernul liberal…