Stiri pe aceeasi tema

- Dupa infringerea incerta de ieri in lupta pentru licența directa pentru Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, Alexandru Paraschiv a obținut astazi o victorie increzatoare in lupta impotriva pugilistului din Statele Unite ale Americii, Emilio Garcia, iar miine, in cel de-al șaselea meci din cadrul celui…

- Unele si au inceput activitatea ca o gluma, altele si au atribuit acest nume pentru a atrage atentia. Printre acestea se numara Partidul Puiul Malefic, Partidul Cainelui cu doua cozi, Partidul Partid si Partidul Nu vota pentru noi, potrivit Antena 3.Sunt partide cu nume hazlii de la nivelul Uniunii…

- Victorie pentru sportivii Clubului Aurora din comuna 23 August, județul Constanța, la Campionatul European de Qwan Ki Do pentru copii și juniori. Competiția s-a desfașurat in perioada 26 – 28 aprilie 2024, in localitatea Saint Memmie, din Franța și a fost ediția cu numarul 6. Romania a fost prezenta…

- In acest weekend, pe 27 martie, se desfașoara la Wuhan in China, ediția 2024 a Campionatului Mondial de Dans Sportiv pentru secțiunea dansurilor Standard destinate categoriei de varsta sub 21 de ani.

- In weekend-ul 12 – 14 aprilie s-a desfașurat Raliul Ungariei, prima etapa a noului sezon din Campionatul European de Raliuri. La aceasta etapa a luat startul și Simone Tempestini, aflat la volanul unei Skoda Fabia RS Rally2 și avandu-l in dreapta sa, ca intotdeauna, pe Sergiu Itu. Dupa 3 zile de acțiune,…

- Simone Tempestini a devenit primul pilot roman din istorie care a caștigat o etapa din Campionatul European de Raliuri dupa ce s-a impus, in acest weekend, in Raliul Ungariei, prima etapa a sezonului 2024 din competiția continentala. De 8 ori de campion național absolut, Tempestini a avut un parcurs…

- O investigație a ONG-ul Greenpeace dezvaluite ca producatorii care fabrica unele dintre cele mai iubite produse IKEA se aprovizioneaza cu lemn din ultimele paduri seculare ramase in Europa, din Carpații Romaniei, inclusiv din ariile protejate Natura 2000.Potrivit raportului, 7 producatori ai produselor…

- Portughezul Bernardo Silva, mijlocasul echipei de fotbal Manchester City, a promis ca selectionata Portugaliei va merge la EURO 2024 pentru a "lupta pentru titlu" si a evidentiat "foamea de a castiga" a echipei antrenate de spaniolul Roberto Martinez, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Portugalia…