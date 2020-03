Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Se AMANA Campionatul European de Fotbal 2020, unde Romania era printre gazde. Cand se va desfașura turneul final Se AMANA Campionatul European de Fotbal 2020, unde Romania era printre gazde. Cand se va desfașura turneul final UEFA, forul european al fotbalului a decis marți sa amane Campionatul…

- Costin Ștucan il are invitat pe Simone Tempestini (25 de ani), singurul roman care a devenit campion mondial la raliuri. S-a intamplat in 2016, caștigand divizia juniorilor. Tempestini este nascut in Italia, dar de la 14 ani locuiește in Romania, la Cluj Napoca, și este cel mai tanar campion național…

- Cele doua meciuri se vor desfasura în perioada 15-19 aprilie, tricolorii urmând sa dispute primul meci pe teren propriu. Formația bosniaca a fost prezenta la Campionatul European din acest an și a facut o figura frumoasa într-o grupa extrem de dificila cu Franța, Norvegia și Portugalia.…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va intalni una din reprezentativele Polonia, Rusia, Bosnia sau Letonia in prima faza a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2021, anunța news.ro.Romania, alaturi de Lituania, Turcia si Israel, s-a calificat la barajul…

- Cristina Neagu, 31 de ani, a avut un an 2019 dificil, in care a trecut printr-o operație complicata la genunchi, urmata de o recuperare care a durat aproape zece luni.Cea mai buna handbalista din lume a revenit pe teren de abia in noiembrie 2019, participand, mai apoi, in decembrie, cu naționala la…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a inceput cu o victorie chinuita in fata Georgiei, 29-24, prima faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2021 (Egipt). Acesta a fost meciul de debut al selectionerului Rares Fortuneanu.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a hotarat impreuna cu presedintele Klaus Iohannis ca pentru Romania cel mai bine este sa fie organizate alegeri anticipate. „Presedintele Romaniei si cu mine am hotarat ca cel mai bine pentru Romania este sa organizam alegeri anticipate”, a spus Orban, dupa…