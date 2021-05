Stiri pe aceeasi tema

- Campionul national en titre, Simone Tempestini, a castigat, duminica, Raliul Maramuresului, etapa a patra a Campionatului National de Raliuri Betano. Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) a fost cronometrat cu timpul de 1 h 19 min 14 sec 9/10, fiind urmat de Bogdan Marisca/Sebastian…

- Simone Tempestini si copilotul sau Sergiu Itu au castigat, duminica, Raliul Maramuresului, a patra etapa a Campionatului National de Raliuri, potrivit news.ro. In direct pe Look Sport Plus, pilotul Napoca Rally Academy s-a impus in proba care a revenit dupa 14 ani in calendarul campionatului…

- Campionul national en titre, Simone Tempestini, conduce in Raliul Maramuresului, etapa a patra a Campionatului National de Raliuri Betano, dupa cele sase probe speciale desfasurate sambata. Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) a fost cronometrat cu timpul de 29 min 48 sec 7/10, fiind…

- Finalul lunii mai va aduce un nou eveniment automobilistic in Maramureș. Este vorba despre Raliul Maramureșului, care va conta ca și etapa a patra in Campionatul Național de Raliuri Betano, avand coeficientul 1,2. Traseul cu o lungime totala de 588,25 km include 12 probe speciale cu un total de 142,4…

- Bogdan Marisca este liderul Raliului Harghitei, etapa a patra a Campionatului National de Raliuri Betano, vineri, la finalul primei zile a cursei, care a programat trei probe speciale. Echipajul Bogdan Marisca/Sergiu Itu (Ford Fiesta R5) a fost cronometrat cu timpul de 17 min 12 sec 1/10,…

- DTO Rally Team ataca Raliul Perla Harghitei in formație completa. Cu doua etape programate in primele luni ale anului, sezonul 2021 al Campionatului Național de Raliuri Betano continua in acest weekend cu o noua cursa. DTO Rally Team pornește in Raliul Perla Harghitei in perioada 7-8 mai cu o formație…

- Campionul national en titre, Simone Tempestini, a castigat, sambata, pentru a saptea oara consecutiv Raliul Brasovului, Tess Rally Brasov, etapa a doua a Campionatului National de Raliuri Betano. La cea de-a 50-a editie a Raliului Brasovului, echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda…