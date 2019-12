Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran a prins “microbul” televiziunii și face tot posibilul sa revina in atenția publicului. Debarcata de la carma emisiunii “Acces Direct”, actrița susține ca anul 2020 se anunța de bun augur pe plan profesional. Cristina Cioran se simțea ca peștele in apa, in calitate de moderator al emisiunii…

- Dupa circa 55 de ani de cariera artistica, sute de spectacole si de emisiuni tv care au adus un zambet pe buzele a milioane de romani, Mihai Constantinescu nu a adunat averi. A lasat in urma doar un apartament, o pisica si drepturile de autor. Pe toate le va mosteni sotia lui, Simona, noteaza click.ro.…

- Nu de putine ori Mihai Constantinescu a fost prezent in platoul Acces Direct atunci cand emisiunea era prezentata de Simona Gherghe. Acum, vestea mortii artistului a lasat-o fara cuvinte pe prezentatoarea TV.

- Simona, sotia lui Mihai Constantinescu, a scris un mesaj tulburator pe Facebook, dupa moartea artistului. Prietenii si apropiatii au transmis sute de mesaje de condoleante, profund indurerati. Mihai Constantinescu a murit la Spitalul Floreasca, dupa mai multe luni in stare critica, in urma unui stop…

- Romania, in DOLIU! Mihai Constantinescu a murit. Artistul s-a stins dupa cinci luni de coma Mihai Constantinescu a murit. Celebrul cantaret a incetat din viata in aceasta seara, la 73 de ani, in urma unui stop cardiorespirator. Mihai Constantinescu a murit. Desi starea artistului parea sa se fi imbunatatit…

- Vestea mortii lui Mihai Constantinescu a venit ca un trasnet mai ales ca, in ultima perioada, aparusera zvonuri conform carora starea artistului se imbunatatise. Marti, 29 octombrie, Mihai Constantinescu a pierdut lupta cu viata. Nicoleta Voicu a scris un mesaj cutremurator in acest context.

- Declaratia oficiala este adresata Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice si Paralimpice si cere ca publicului sa-i fie interzis sa poarte steagul cu 16 raze sau sa poarte uniforme pe care se afla acesta, in timpul evenimentelor. Coreea considera acest drapel un simbol al militarismului japonez…

- Simona Halep, locul 6 mondial si cap de serie numarul 6, va evolua in compania unei jucatoare venite din calificari in primul tur la turneul de categorie Premier Mandatory de la Beijing, conform news.ro.In cazul in care va trece in turul doi, Halep va evolua contra invingatoare din meciul…