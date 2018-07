Simona Urse, Crosspoint Real Estate: Piata de spatii de birouri din Capitala se va schimba cel mai probabil intr-o piata a chiriasilor

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, avand in vedere proiectele de spatii de birouri care au fost anuntate, suprafata livrata va fi de circa 180.000 metri patrati, in timp ce pentru 2019, dezvoltatorii au in plan finalizarea a aproximativ 400.000 de metri patrati, potrivit...

- Cererea pe segmentul spatiilor de birouri este intr-o continua ascensiune in Bucuresti, iar cu o rata de neocupare in jur de 8,4% este evidenta necesitatea de noi proiecte, sustine Mihai Paduroiu, Head of Advisory & Transaction Services – Office al CBRE Romania.

- Mai putin de 10% din cladirile de spatii de birouri din Capitala dispun de parcari de biciclete, desi, la nivel european, urmeaza ca astfel de facilitati sa fie integrate in reglementarile privind performanta energetica a cladirilor, potrivit unei...

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere noua (net take-up) temperata de pana la 38.000 mp in primul trimestru al acestui an. Conform datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers International, aceasta a provenit in mare masura din...

- Numarul de angajati din cladirile de spatii de birouri clasa A si B din Bucuresti a ajuns la aproximativ 250.000 la finalul anului trecut, in timp ce efectivul total al salariatilor din Capitala a depasit pragul de 1 milion de persoane in prima luna a...

- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, de remarcat pentru acest an este faptul ca o treime din cerere a venit din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri…

- Vastint Romania a inchiriat 1.700 metri patrati de spatii de birouri catre compania de servicii IT si de marketing online Zitec, in cadrul ansamblului mixt Timpuri Noi Square din Bucuresti, unde constructia primelor doua cladiri de birouri a fost finalizata in 2017, insumand deja 32.600 metri patrati…