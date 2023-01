Stiri pe aceeasi tema

- Arestați inainte de Revelion, milionarii britanici Tristan și Andrew Tristan și Andrew Tate au fost inchiști in Arestul Central al Poliției Capitalei. Aceștia au ajuns dupa gratii doar cu hainele de pe ei, insa, chiar inainte de Anul nou, polițiștii care ii pazeau le-au facut un anunț important.

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a organizat luni, 3 ianuarie 2023, o conferinta de presa pentru a trasa modul de desfasurare a slujbei de Boboteaza din acest an.Acesta a transmis ca in acest an nu va mai urca pe cisterna, pentru ca are destul butoaie. Va fi apa curata, sfintita in aceste butoaie.…

- Surpriza extrem de neplacuta chiar in noaptea de Revelion. Un club in care petreceau sute de oameni a inceput sa se scufunde la 10 minute dupa miezul nopții. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale. „Mi-a fost frica pentru viața mea. Așa trebuie sa se fi simțit și pe Titanic” a povestit o tursita…

- Miruna și Cosmin, caștigatorii sezonului 6 Mireasa, au primit o surpriza neașteptata din partea parinților fetei. Aceștia nu au fost prezenți la nunta fiicei lor, dar au avut grija sa-i ofere un cadou.

- Interpreta Cornelia Ștefaneț și-a sarbatorit in data de 2 noiembrie, ziua de naștere. In cadrul emisiunii „Iubește Viața”, soțul acesteia, instrumentistul Marcel Ștefaneț, a declarat ca și-a surprins femeia iubita cu o calatorie in orașul Barcelona din Spania, transmite tv8.md. „I-am facut un cadou,…

- Una dintre cele mai frumoase biserici vechi de lemn din județul Suceava, biserica „Sf. Dumitru” din Adancata a fost resfințita astazi de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie și episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, PS Damaschin Dorneanul. Cei doi ierarhi au oficiat slujba de pentru…