- Un barbat a fost ranit intr-un tramvai al liniei 19, de o bucata de sina care a trecut prin podea. Incidentul s-a produs in zona Nerva Traian, din Capitala. Este vorba despre un barbat de 54 de ani, care a fost dus la Spitalul Bagdasar Arseni. Incidentul s-a petrecut pe strada Nerva Traian, intr-o statie.…

- Coalitia forteaza numirea unui nou Avocat al Poporului, cu toate ca ii sunt cerute explicatii de la Comisia de la Venetia pentru revocarea Renatei Weber, iar CCR se pronunta pe tema demiterii martea viitoare.

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “neluarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca”, “nerespectarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca” și “vatamare corporala…

- Un barbat din comuna Bucerdea Granoasa a fost reținut de Poliție, pentru lovire sau alte violențe. Pe fondul unui conflict spontan privind pașunatul, l-ar fi agresat pe un barbat, in timp ce se aflau pe un camp din localitatea Beța. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud…

- Mandat pus in executare de politisti. Persoana in cauza a fost escortata si incarcerata in Penitenciarul Poarta Alba.La data de 26 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 36 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de…

- Fostul presedinte Traian Basescu a inaintat cateva solutii cu ajutorul carora Romania sa traverseze mai usor perioada pandemiei. Prntre acestea, respectarea normelor sanitare si excluderea din vata publica a personajelor toxice, precum Diana Sosoaca. Fostul sef de stat sustine ca cea mai buna sansa…