Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce s-a tratat in spital de COVID-19, deși fusese vaccinat impotriva virusului, Alexandru Arșinel face primele declarații despre starea de sanatate.Deși este vaccinat impotriva COVID-19, Alexandru Arșinel a avut nevoie de internare dupa ce a fost testat pozitiv. Recent, in cadrul…

- Vica Blochina a trecut prin momente cumplite din cauza ca a suferit un accident rutier in luna martie. Blondina a vorbit despre problemele de sanatate pe care le are, marturisind ca accidentul a fost produs pentru ca a leșinat chiar la volan. In acest sens, vedeta a facut analize in strainatate și a…

- Alexandru Arșinel a intampinat mari probleme de sanatate in ultima perioada, astfel ca starea sa de sanatate a fost pusa sub semnul intrebarii chiar și de medicii specialiști. In acest sens, maestrul a facut noi dezvaluiri la Antena Stars despre starea sa dupa ce a dus o lupta cumplita cu boala.

- Cristina Cioran a nascut prematur, la doar 29 de saptamani, fiind internata cu micuța Ema la spitalul Municipal din București, acolo unde a ajuns cu salvarea, in momentul in care contracțiile deveneau din ce in ce mai dese. In prezent, starea fetiței este stabila dar, potrivit unor surse medicale, aceasta…

- Dupa ce in urma cu mai multe zile Benone Sinulescu a ajuns la spital in stare grava, acum avem noi vești desprea starea sa de sanatate. Cum se simte in aceste momente cunoscutul interpret de muzica populara.

- Dupa ce starea de sanatate a lui Benone Sinulescu s-a inrautațit, el fiind gasit inconșient in casa, acum medicii vin cu noi informații legate de situația in care se afla in aceste momente artistul. Cum se simte cantarețul de muzica populara.

- Simona Snesual a ieșit de ceva timp de sub lumina reflectoarelor, ocupandu-se cu grija de afacerea sa din Argeș, cu produse de panificație. Fosta vedeta care sucea mințile tuturor barbaților a povestit prin ce chinuri a trecut dupa ce s-a vaccinat, și cum medicii nu știau cum sa o trateze pentru a-i…