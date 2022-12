Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca, in ultima perioada, la nivelul colectorului menajer de pe strada Zorelelor, s-au inregistrat mai multe avarii, s-a luat decizia reabilitarii unui tronson de la nivelul acestuia, ce are o vechime de peste 50 ani. Astfel, in perioada 14 – 23 decembrie 2022, se desfașoara lucrarile…

- Sambata, 19 noiembrie, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați de catre o femeie de 76 de ani, cu privire la faptul ca fiul acestea a agresat-o fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in urma unui conflict spontan și a consumului de alcool, fiul…

- In luna septembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele (noi și vechi) disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 1,6% fața de luna anterioara, au concluzionat experții imobiliari intr-o analiza recenta.Valoarea medie de listare pentru o asemenea unitate locativa a ajuns…

- Incepand cu 1 noiembrie 2022, persoanele interesate pot depune cererea insoțita de actele necesare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, la sediul Direcției Generale de Asistența Sociala, Medicala și Comunitara Sebeș, din cartierul…

- Incepand cu data de 24.10.2022, se distribuie CERERILE IN VEDEREA ACORDARII AJUTOARELOR PENTRU INCALZIRE ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE. ACESTEA se pot ridica de la: sediul Direcției de Asistența Sociala Campia Turzii, str.1 Decembrie nr. 1918, nr. 4 sau se pot descarca de pe site-ul Primarie Municipiului…

- CFR Calatori: Doua trenuri cu traseu in județul Alba, anulate temporar, din cauza unor lucrari. Modificarile de circulație Mai multe trenuri au in aceasta perioada programul de circulație modificat, din cauza unor lucrari la infrastructura feroviara in stația Simeria. Doua trenuri cu opriri in județul…

- Bianca Pop a trecut prin momente de coșmar in urma cu doua luni, atunci cand a ajuns la Spitalul din Psihiatrie, acolo unde a fost nevoita sa revina și pentru a doua oara. Fosta ispita de la Insula Iubirii slabise foarte mult, iar aceasta ajunsese sa cantareasca doar 35 de kilograme. Bianca Pop ne-a…