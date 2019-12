Stiri pe aceeasi tema

- Au ingropat securea razboiului. Fiul cel mare al Ilenei Ciuculete, Mugurel Sfetcu, si fratele artistei au ajuns in urma cu putin timp la biserica unde se afla trupul neinsufletit al lui Cornel Gales.

- Quentin Tarantino și Uma Thurman s-au impacat dupa 15 ani de „razboi”. Cei doi s-au certat dupa ce Uma l-a acuzat pe Quentin ca din cauza lui a suferit un accident de mașina la filmari, pentru ca nu s-a asigurat ca bolidul care urma sa se loveasca de copac este securizat. Anul trecut, Uma Thurman...…

- Pentru ca inultimii ani, Mioara Roman s-a confruntat cu probleme grave de sanatate, fiicaei are grija ca aceasta sa mearga regulat la medic, pentru analize amanunțite.Așa s-a intamplat și in aceasta dimineața, cand cele doua au ajuns la spital.Oana Roman a postat pe contul de socializare o imagine cumama…

- Shakira a facut o serie de dezvaluiri din viața sa personala in documentarul „El Dorado Tour”. Aici, artista a dezvaluit ca cei doi fii ai ei nu știau cu ce se ocupa mama lor și credeau ca aceasta este jucatoare de tenis. Vedeta de origine columbiana a marturisit ca Sasha și Milan, cei doi copii pe…

- Intrarea Vioricai Dancila in turul doi al alegerilor prezidențiale ii determina pe pesediști sa-și amane conflictele interne de partid și sa puna umarul la campanie in urmatoarele saptamani. Vorbim aici de organizația județeana a PSD Cluj, unde numirea lui Liviu Alexa in funcția de președinte a starnit…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi socheaza in plin divort! Acestia par sa fi sters cu buretele toate neintelegerile din ultima perioada. Cei doi au fost surprinsi la un eveniment monden, petrecand momente placute unul in compania celuilalt, fiind mereu cu zambetul pe buze.

- Primul a dezgropat securea razboiului liderul PPDA, Andrei Nastase, și a lovit, iar Dodon și socialiștii au raspuns, doar ca mult mai temperat și mai prudent decat Nastase. © Sputnik / Miroslav Rotari Andrei Nastase se și vede in fotoliul pe primar al Capitalei Cei care au auzit apelul facut…