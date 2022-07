Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur a reacționat dupa ce in presa s-a zvonit ca s-ar fi desparțit de Salman Khan. Vedeta neaga informațiile aparute și susține ca nu este adevarat nimic din ceea ce s-a scris recent. Recent s-a speculat ca relația dintre Iulia Vantur și Salman Khan s-a incheiat. Deranjata de ceea ce s-a scris,…

- Anunțul desparțirii Iuliei Vantul de actorul indian Salman Khan a trimis o unda de șoc in showbiz. Vedeta a reacționat imediat in mediul online, dupa ce s-a zvonit ca s-a desparțit de starul bollywoodian. Deranjata de speculațiile aparute in presa, fosta prezentatoare a decis sa lamureasca situația…

- Oana Roman este destul de criticata in mediul online, iar vedeta este ținta gurilor rele. De aceasta data, Oana Roman nu s-a mai putut abține și l-a transmis un mesaj celor care o jignesc dupa diferite conturi false fara sa-și asume criticile pe care le ofera vedetei.

- Actrița Rebel Wilson, in varsta de 42 de ani, și-a luat prin surpindere fanii. Vedeta a dezvaluit ca iubește din nou și s-a fotografiat alaturi de cea care i-a readus zambetul pe chip: o femeie pe nume Ramona Agruma, noteaza click.ro. Rebel Wilson este cunoscuta pentru rolurile de comedie, dar și pentru…

- O vedeta din Romania a ieșit la plimbare pe strazile din București, astfel ca a atras toate privirile celor prezenți in zona. Iubita fotbalistului a fost surprinsa de paparazzii intr-o ipostaza noua, cum nu a mai fost vazuta pana acum in spațiul public. Despre cine este vorba, vedeți in randurile de…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani și Cosmin Curticapean au o relație de 10 ani, iar in 2015 au devenit soț și soție. Cei doi au doua fetițe iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil, care va fi tot fata. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care ii declara dragostea soțului…

- Bianca Dragușanu a fost reclamata la Protecția Animalelor, iar autoritațile au facut cercetari salonul la care frumoasa blondina a mers pentru a-și vopsi cațelul. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca intreținerea animalului de companie este destul de costisitoare și nu s-ar pune niciodata…