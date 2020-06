Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai frumoase și indragite cupluri din Romania! Artista iși adora iubitul și nu ezita sa-și declare dragostea de fața cu toata lumea. Ei bine, asta a facut și acum, reușind sa scoata la vedere o latura mai romantica…

- Cantarețul Pepe a fost surprins, in noaptea de Inviere, fara declaratie pe proprie raspundere.Cantaretul Pepe a fost prins, in noaptea de Inviere, fara declaratie pe proprie raspundere. Politistii din Voluntari l-au surprins pe Pepe la scurt timp dupa ce a iesit din casa. Cantaretul…

- In noaptea de Inviere, Pepe a ieșit din casa preț de cateva minute pentru a lua Lumina Sfanta. Deși era la doar cațiva metri de casa, pentru ca era trecut de ora 22:00 și pentru ca nu avea nicio declarație pe propria raspundere, artistu și-a luat amenda contravenționala. Pentru ca nu a fost pefaza atunci…

- Alexandra Linca a avut parte de un sfarșit de saptamana mai mult decat interesant, intrucat a avut voie sa invite un baiat la cina. Fara sa stea pe ganduri, ea l-a ales pe Ciprian Vlad.

- Imagini inedite, cu o ciuta hranita de șoferi pe DN 75, la limita județelor Alba și Cluj, au fost mediatizate pe rețeaua de socializare. Animalul se apropie fara teama de oameni și primește mancare. Ciuta intra pe șosea, este mangaiata de unul dintre șoferii opriți pe marginea carosabilului, primește…

- Metoda inedita folosita intr-un supermarket din Danemarca, pentru a combate consumul peste masura. Aceasta a fost aplicata pentru dezinfectantul de maini, care costa, in mod normal, 5,73 $, dar, in cazul in care vrei sa iei doua, acesta va costa de aproape 100 de ori mai mult, adica 143 $. Masura vine…

- Senatorul PNL Florin Cițu și-a depus mandatul dat de președinte pentru a forma un guvern cu doar 10 minute inainte de votul plenului Parlamentului. Momentul a surprins multa lume. Pe colega sa de Guvern și partid de la Ministerul Muncii, Violeta Alexandru, vestea a surprins-o intr-un restaurant de…