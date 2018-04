Stiri pe aceeasi tema

- Cautam colegi pentru urmatoarele posturi: – casier (a) program 8 ore – personal servire inghetata – cofetar – ospatari CV-urile se trimit la [email protected] sau se depun la sediul din P-ta Victoriei, str Goethe nr 2 Detalii…

- Au fost publicate rezultatele investigatiei dupa unul dintre cele mai grave accidente feroviare petrecute in Romania, in ultimii ani. In urma cu un an doi mecanici de tren au murit dupa ce trenul marfar cu 16 vagoane pe care il conduceau a sarit de pe sine.

- Savantul german Peter Grunberg, laureat al premiului Nobel pentru fizica pe 2007, a carui munca de cercetare a revolutionat domeniul stocarii datelor digitale, a murit la varsta de 78 de ani, transmite AFP. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- Corul Parohiei Irești a impresionat pe scena Romanii au talent in Vinerea Mare, interpretand cu multa caldura in suflet un cantec care i-a facut sa planga pe cei din public. Veniți din Irești, un sat din comuna Vidra, județul Vrancea, cei din corul parohiei au impresionat de la primele acorduri juriul…

- Peste 1.200 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Germania și Malta. Angajatorii caută manipulanți de bagaje, şoferi, electricieni, instalatori, dar lucrători în agricultură, anunță Agenția pentru Ocuparea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, miercuri, la 2,10%, de la 2,09% cat inregistra marti, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Continuarea pe ZFCorporate…

- Indicele BET a avansat cu 12,4% in primul trimestru din 2018 si a inregistrat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor UE, potrivit datelor Bloomberg. Spre comparatie, locul doi a fost ocupat de bursa din Praga, plus 4,3%. Avansul bursei de la Bucuresti vine in contextul dividendelor…

- Din cele 13 companii care formeaza indicele BET, referinta bursei bucurestene, 11 dintre acestea au inaintat propuneri privind distribuirea de dividende din profitul anului trecut. Media randamentului dividendelor din randul celor mai lichide companii de la Bucuresti ajunge astfel la 6,19%, de doua…