- Gigi Becali a precizat conditiile in care va accepta oferta lui Orlando City. "Mi-au trimis o oferta pentru Coman din America, mi-au trimis oferta oficiala atunci, m-au intrebat daca mai e valabil. Am spus ca nu accept oferta lor si am spus niste modificari in oferta lor. Era 50-50, am facut…

- Suedia refuza sa aplice masurile luate de multe țari in contextul epidemiei de coronavirus, printre care se numara și inchiderea școlilor sau a restaurantelor. Valentina Moldovan e medic si directorul unui dispensar din sud-estul Suediei. Tara a inregistrat primul caz de coronavirus pe 30 ianuarie,…

- Molnar Geza, un cunoscut epidemiolog roman, a vorbit despre regulile pe care romanii trebuie sa le respecte atunci cand merg la cumparaturi. Acesta transmite un avertisment cu privire la doua fructe pe care le consumam cu regularitate: „Mergem la cumparaturi și pipaim portocalele și bananele inainte…

- Magazinele Penny din Romania isi adapteaza oraul de functionare in perioada de pandemie de coronavirus. Principalele doua schimbari se refera la ora de inchidere și la prioritatea acordata persoanelor in varsta.

- Consiliul Judetean Dambovita a aprobat marti, 24 martie, in ultima sedinta ordinara, alocaarea catre Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste a sumei de 1.509.000 de lei, in vederea achizitionarii de aparatura medicala, echipamente si dispozitive medicale.

- Romania a intrat de luni, 16 martie, in stare de urgența, din cauza cazurilor de coronavirus existente in țara noastra. Numarul total de persoane infectate cu COVID-19 a ajuns la 184 in Romania. Dintre acestea, 16 persoane au fost declarate vindecatePreședintele Klaus Iohannis (60 de ani) a decretat…

- In timp ce coronavirusul se raspandește cu rapiditate in intreaga Romanie, Guvernul Ludovic Orban a pus in dezbatere publica un proiect de Ordin de ministru șocant.In plina pandemie de coronavirus, Guvernul PNL vrea sa dea unda verde la uciderea a 30.000 de exemplare din specia caprior, dintre…