Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 o aduce in Romania, pentru prima data, pe Celine Dion, care va sustine un concert extraordinar, pe 29 iulie, pe Arena Nationala, in cadrul turneului "Courage World Tour". Vor reveni la Bucuresti, in acest an, Judas Priest, Lara Fabian, Pink Martini, David Garrett si Helena Paparizou. *** Carla's…

- Pe scena amplasata in fata Palatului Comunal au urcat la inceput artisti buzoieni și din Republica Moldova. Momentul cel mai așteptat al spectacolului din Piata Dacia a fost focul de artificii de la miezul noptii, care a durat zece minute. Cei zece mii de buzoieni au numarat secundele pana la intrarea…

- Bomba in showbiz! Hannelore, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", iubeste din nou! Viata ei s-a schimbat complet in ultima perioada si nu ne referim doar la schimbarile fizice. Sa-si fi gasit sufletul pereche dupa ce s-a tunat? Spunem asta pentru ca blondina s-a afisat cu un barbat misterios, intr-o…

- Oana Radu pare acum sa aiba din nou motive de fericire. Potrivit Spynews, artista s-a cuplat cu antrenorul ei de fitness. De altfel, artista a trecut printr-o schimbare fizica drastica, iar in toata aceasta perioada i-a stat alaturi Catalin Dobrescu. In urma cu cateva zile, barbatul a postat…

- Dupa colaborarea cu Carla’s Dreams pentru piesa „Bambolina”, cu care a și fost pentru prima data no. 1 pe radio, Killa Fonic are un nou featuring neașteptat: acesta lanseaza impreuna cu NANE piesa „HAOLO”. Nu este pentru prima data cand Killa Fonic și NANE lucreaza impreuna la o piesa, amandoi s-au…

- Shopping de vis, multa distracție, relaxare și activitați pentru copii. Timp de inca un an, Shopping MallDova a fost alaturi de tine și te-a bucurat cu cele mai frumoase evenimente pentru intreaga familie. Iar de ziua noastra iți vom oferi și mai mult – toți prietenii Shopping MallDova sunt invitați…

- Surpriza pentru fanii Carla’s Dreams. Solistul trupei a fost dat de gol de jurnaliștii din Rusia, care l-au surprins fara masca, l-au fotografiat și au publicat pozele pe internet. Alaturi de Andrei Țaruș se mai aflau in acel moment Emanuel Masson, chitaristul grupului, Octav Capota, muzicianul proiectului…