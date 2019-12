Simona Traşcă îşi pune silicoane din gaz: "Sunt şmechere, sunt de ultimă generaţie" "Au aparut niște silicoane șmechere, de ultima generație, din gaz (n.r. gaz medicinal). Sanii raman la fel de mari, dar se simt mai natural la pipait și sunt mai ușori. O sa le schimb pe cele pe care le am acum. Ar fi a șaptea operație la sani", a povestit Simona Trasca pentru Click!. "Nici nu mai știu cate operații am. Cea mai grea a fost cea de la fund. Parca nu era al meu, nu puteam sa stau pe scaun dupa operație. De fiecare data cand ies din sala de operație zic ca nu mai fac de-astea și tot nu ma lecuiesc. Eu și la batranețe o sa fiu o baba nebuna, obsedata de operații, nu ma las… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificile, acesta fiind operat in strainatate. Acesta a oferit noi detalii despre starea sa de sanatate. Catalin Botezatu a fost operat in Turcia. Designerul a trecut prinintervenții complicate, despre care a povestit in cadrul unei intervenții…

- Titlul acestui editorial mi l-a inspirat acum cateva zile scriitorul, jurnalistul și politicianul Alexandru Mironov. Cunoscutul jurnalist, care la un moment dat a fost și politician, ministru al Tineretului și Sportului, a vorbit acum la reuniunea prin care Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania…

- Deschiderea Oficiala Evenimentul de lansare va avea loc joi, 12 septembrie 2019, ora 16.00, in locatia Trey, situata in Foodcourt, etajul 2 din Iulius Mall. Participantii vor avea ocazia sa cunoasca viziunea Trey intr-o locatie neconventionala, sa interactioneze cu tehnologia dinamica gandita special…