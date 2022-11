Stiri pe aceeasi tema

- A vrut sa faca o vizita in țara natala și s-a intalnit cu o situație neașteptata. Giulia Nahmay a facut marturisiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a spus cum a fost oprita și ce mesaj important i s-a transmis la mormantul Sfant.

- Amalia Nastase a dezvaluit, in cadrul unui interviu facut in exclusivitate pentru Antena Stars, care este secretul relației dintrea ea și soțul sau. Vedeta a precizat ca cel mai mult intr-o relație conteaza respectul și increderea in partener. Ce declarații a facut Amalia.

- Ce studii are Gabriela Cristea. Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania. Are o experiența de mai bine de doua decenii in televiziune, iar prima oara a debutat la TVR 1, prezentand emisiunea Eurovision. Gabriela Cristea a terminat Facultatea de Comunicare…

- Teo Trandafir a recunoscut ca ar apela la medicul estetician daca nu i-ar fi teama de durere și de suferința post-operatorie. Prezentatoarea de la Kanal D a spus ce operații estetice și-ar face. Teo Trandafir se numara printre vedetele de la noi care inca nu au apelat la medicul estetician. Prezentatoarea…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvart a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Vedeta a fost blocata la aeroport din cauza ochilor. De fiecare data cand iese din țara trebuie sa le prezinte autoritaților mai multe acte. Blondina a dezvaluit și ce planuri de viitor are.

- Iulia Vantur traiește mulți ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan. Cei doi fac echipa buna atat pe plan sentimental, cat și pe plan profesional. Recent, fosta prezentatoare a postat cateva fotografii in care ținuta era o rochie alba de mireasa. Vedeta a stralucit la propriu in imaginile…

- Sensy se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru cununia civila. Vedeta se pregatește intens de marele eveniment din viața ei și a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca mizeaza cel mai mult pe muzica și pe distracție.

- Jojo și Paul Ipate formeaza un cuplu de 8 ani și nu au de gand sa se casatoreasca. Actrița a explicat care este motivul pentru care nu iși dorește sa faca nunta cu tatal fetiței sale. Catalin Grama, cunoscuta de fani ca Jojo, a mai fost casatorita inainte de a fi cu Paul Ipate. Actrița a avut un mariaj…