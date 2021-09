Simona Trașca se confrunta cu probleme mari de sanatate! Vedeta a declarat in exclusivitate la Antena Stars, in urma cu doar cateva clipe, ca se afla in drum spre spital, asta dupa ce s-a speriat foarte tare din cauza unor crize pe care le-a facut. Blondina a trecut prin momente greu de descris, in care și-a vazut moartea cu ochii, potrivit spuselor ei. Mai mult decat atat, in urma durerilor groaznice pe care le indura, Simona este aproape sigura ca o sa fie operata.