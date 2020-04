Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Directiei de Sanatate Publica din Valcea, doctorita Lorena Margaritescu, a fost demisa imediat ce a iesit din perioada de izolare la domiciliu, dupa ce a revenit in tara din strainatate.

- Potrivit Prefecturii Dambovita, la momentul acesta se afla in izolare la domiciliu 1.302 persoane asimptomatice, au iesit din izolare la domiciliu 1.657 persoane, iar in carantina se afla, in centrele special amenajate, 127 de persoane.

- Autoarea de succes J.K. Rowling a lansat miercuri un nou site care prezinta continut din seria ''Harry Potter'', in incercarea de a combate plictiseala cu care se confrunta milioane de copii aflati in izolare acasa, informeaza DPA.

- Intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, Florin Citu a explicat ca avem de-a face cu o criza pentru care nu exista lectii din trecut. "Am decis sa ies mai des sa explic cum vad eu lucrurile. Este o criza atipica, o criza economica ce se suprapune unei crize de sanatate. Nu cred…

- Imediat dupa diagnostic autoritatile din judet au anuntat ca barbatul, venit din Milano, ar fi intrat in contact cu o singura persoana, in urma rezultatelor anchetei epidemiologice. Acesta, insa, ar fi interactionat cu zeci de oameni. "Satmareanul nostru depistat pozitiv (declarat ca a intrat in contact…

- Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț, a intrat de astazi, 17 martie, in izolare la domiciliu, impreuna cu soția. Primarul Dragoș Chitic a participat la Campionatul național de dans sportiv de la Piatra Neamț, din perioada 29 februarie – 1 martie. Din acel eveniment, astazi au fost confirmate…

- Maia Morgenstern a ales sa ramana acasa si sa incerce sa isi pastreze "conditia de actrita, de intelectuala, de OM", iar Smiley, care a ales sa se autoizoleze dupa ce s-a intors din strainatate, tine un jurnal pe Instagram, potrivit Mediafax."Eu voi sta in casa. Promit. Voi incerca sa-mi gestionez…