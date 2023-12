Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a Jandarmeriei Romane a fost prinsa de politie cu mai multe pliculete cu prafuri in geanta. Ar fi vorba despre cocaina, insa analizele de laborator vor arata fara dubiu daca sunt sau nu droguri.

- O polițista de numai 22 de ani a fost prinsa la furat haine in mall in Iași.Tanara de numai 22 de ani s-a servit cu haine de peste 500 de lei și a crezut ca poate pleca fara sa plateasca. A fost insa prinsa in momentul in care alarmele s-au declanșat. Originara din Huși, polițista s-a ales…

- Catalin Cherecheș, primar al municipiului Baia Mare, a precizat ca nu a vorbit cu soacra sa in ultimul timp. Aceasta a fost prinsa in flagrant, cand dorea sa dea 50.000 de euro unui magistrat pentru o sentința fabvorabila ginerelui sau, potrivit informațiilor „Adevarul”.

- Celebra Vladuța Lupau a fost la un pas de a ajunge la inchisoare, dupa ce autoritațile Statului au prins-o ca a solicitat bani de la bugetul Statului, in pandemie, fara sa aiba o acoperire legala. Pe numele ei a fost intocmit un dosar penal, in județul Salaj, insa ca sa scape de o condamnare penala,…

- Suparat ca Republica Moldova iese din zona de influența a Rusiei, Vladimir Putin 'garanteaza' ca Republica Moldova cumpara in continuare gaz din Rusia. Intr-o conferința de presa ținuta de liderul de la Kremlin pe marginea reuniunii restranse a șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente,…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut astazi o intalnire cu agricultorii din țara. Fostul deputat, fondatorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, s-a aratat infignat ca nu a fost chemat la ședința. „La aceasta intalnire cumva toate asociațiile au fost neglijate, nu vorbesc doar de Forța Fermierilor.…