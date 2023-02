Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate sunt caile iubirii! La finalul anului trecut, Cristina Cioran și tatal fiicei sale, Alexandru Dobrescu, se desparțeau cu mare scandal și iși aruncau cuvinte grele. Intre timp, se pare ca cei doi au revenit la sentimente mai bune, ba chiar au fost surprinși impreuna, intr-un club din București.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alina Petre a marturisit ca s-a desparțit de iubit, dar a plecat cu el in vacanța. Vedeta a vorbit despre relația lor de acum. Iata ce dezvaluiri a facut blondina!

- Cristina Cioran și-a indeplinit visul de adeveni mama, insa relația cu tatal fiicei sale s-a deteriorat in toamna, cand desparțirea a fost inevitabila. Actrița se bucura de libertate, iși crește cu drag fiica, insa este la mana fostului partener de viața cand vine vorba de plecari in strainatate. Relația…

- Cristina Cioran iși crește singura fetița, dupa ce s-a desparțit de Alex Dobrescu. Vedeta susține ca fostul iubit inca nu se arata foarte interesat sa aiba grija de micuța dupa desparțirea lor.In varsta de 45 de ani, Cristina Cioran a trecut prin multe incercari in ultimii doi ani. Ea a nascut prematur…

- Reprezentantul a facut aceasta declaratie pentru revista People dupa ce familia actritei nu a specificat tipul de cancer de care a suferit aceasta. Membrii familiei lui Kirstie Alley au indicat intr-un mesaj publicat luni in care au anuntat decesul actritei ca boala fusese descoperita "de curand".

- Anna Roman se simte in al noualea cer alaturi de noul partener. Șatena din showbiz-ul romanesc are o relație de trei luni cu "esteticianul vedetelor". Din imaginile pe care aceasta le afișeaza in mediul online, se vede ca vedetei nu ii lipsește absolut nimic.

- Cel mai cunoscut astrolog din Romania are o poveste de viața impresionanta. In spatele zambetului sau, Neti Sandu ascunde o drama incredibila. Vedeta de la PRO TV a vorbit, fara perdea, despre cea mai cumplita perioada a vieții sale, cand a intrat in depresie dupa separarea de marea ei iubire. Drama…