- De (multi) ani, in curtea fostului spital din comuna Ceahlau este „parcata” o masina de gunoi care, probabil, dupa atata timp de neutilizare nu are alta sansa de viitor decat vreun centru de colectare a fierului vechi. Acest „bun” este singurul lucru care a ramas din patrimoniul firmei Sapien, infiintata…

- Dana Claudia Glavan, actionar in firma, a decis sa si cesioneze cele 14 parti sociale catre partenerul sau, Gabriel Valentin Comanescu. In urma acestei schimbari, asociati in firma au ramas firma cipriota Navymar Shipping Company LTD., cu 23,997 , si, respectiv, Gabriel Valentin Comanescu, ce detine…

- O firma din Iasi a pus umarul la dezvoltarea si lansarea unor echipamente de decontaminare a aerului utilizand radiatii UVC, a caror eficienta este dovedita prin studii si cercetari medicale, facute inclusiv de specialistii din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" Iasi. Dispozitivele…

- Vedeta TVR s-a ales doar cu o sperietura groaznica, alarma s-a declanșat iar hoții au fugit. La fața locului au ajuns și angajații unei companii de paza contractata de Andreea Marin, dar și polițiștii. Dupa un eveniment similar, din trecut, prezentatoarea și-a transformat casa intr-o ”fortareața”,…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Barentz International BV intentioneaza sa preia Noack & CO GmbH, conform unui comunicat al autoritatii pentru concurenta remis, luni, AGERPRES. Barentz este un distribuitor global de ingrediente utilizate in industria alimentara, farmaceutica,…

- Jorge a fost prezent astazi la emisiunea ”La Maruța”, de la Pro TV. Artistul a dat amanunte despre copilaria, dar și despre inceputurile sale intr-ale muzicii. Vedeta PRO TV care și-a uimit fanii Jorge a marturisit ca avea numai 7 ani cand iși spunea ca va deveni o persoana bogata. De altfel, el spune…

- Oana Romna și Marius Elisei au divorțat. Cei doi foști soți s-au prezentat miercuri, 17 februarie, la notar pentru a semne actele de separare, iar acum sunt doi oameni liberi din punct de vedere legal. Cui da Oana Roman o lecție cu divorțul sau. Vedeta a vorbit deschis aseara, intr-o emisiune televizata…

- Primarul Ioan Turc se lauda la inceput de an ca a gasit o firma de profesioniști care sa faca auditul in instituția pe care o conduce. Profesioniștii sunt, in realitate, un SRL de apartament, cu un angajat și cu zeci de contracte cu statul roman. Inca din luna ianuarie a acestui an, primarul Ioan Turc…