- Intr-o iubire dincolo de moarte, ea nu-i poate sopti acum decat un bun ramas pentru ca "adio" este cuvantul pe care Simona, vaduva lui Mihai Constantinescu, nu il poate rosti, atunci cand vorbeste despre el! Mihai i-a fost sot, idol, prieten, iubit. Pentru ca, intre Simona Secrier si Mihai Constantinescu…

- Ziarul Unirea Se implinesc 9 ani de la moartea lui Adrian Paunescu In dimineața zilei de 5 noimebrie 2010, inima poetului „generației in blugi” a incetat sa mai bata, la Spitalul de Urgența Floreasca din București, cauza decesului fiind provocata de sindromul de disfuncție multipla de organe. Nascut…

- Sunt clipe grele, astazi, pentru toti cei care l-au apreciat pe Mihai Constantinescu. Indragitul artist este condus pe ultimul drum, iar toti cei care l-au iubit si l-au respectat au venit la Biserica Sfanta Parascheva din Bucuresti pentru a-i aduce un ultim omagiu.

- Mihaela și Simona, femeile din viața lui Mihai Constantinescu, au fost unite de trecerea in neființa a marelui artist. Cele doua au purtat un dialog la Spitalul Floreasca in seara in care acesta acesta a murit și au cazut de comun acord sa imparta cheltuielile pentru inmormantare. Femeile din viața…

- Este jale mare la capataiul lui Mihai Constantinescu! Soția lui, Simona Secrier este nedezlipita de sicriul cu trupul neinsuflețit al regretatului artist. Paparazzii spynews.ro au surprins cele mai dureroase momente din viața celei care a sperat pana in ultima clipa ca barbatul pe care l-a iubit mai…

- Interpretul de muzica usoara Mihai Constantinescu a murit, marti seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, dupa un stop cardio-respirator, scrie mediafax.ro. Artistul in varsta de 73 de ani era in coma din luna mai a acestui an.

- Cu doar o saptamana inainte de a fi internat in stare grava la Spitalul de Urgenta Floreasca, pe 13 mai, Mihai Constantinescu parea intr-o forma de zile mari. Cantarețul a fost prezent in platoul emisiunii lui Fuego, ”Drag de Romania” pe TVR2, unde a și susținut un recital, a povestit și a ras. Gazda…

- „Mihai Constantinescu este in viața!”, au anunțat reprezentanții Spitalului Floreasca, dupa ce, vineri dimineața, au aparut mai multe zvonuri conform carora indragitul artist ar fi murit. Anunțul privind starea de sanatate a lui Constantinescu a fost facut de medicul Bogdan Oprița pentru ziarul Libertatea…