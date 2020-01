Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 2, a castigat cu ceva dificultate, scor 6-4, 7-5, primul meci de simplu din 2020, disputat cu australianca Ajla Tomljanovic, locul 52 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Adelaide, aflat la prima…

- Simona Halep a coborat o poziție in ierarhia mondiala, jucatoarea nascuta la Constanța ocupand locul 4 incepand cu aceasta saptamana, potrivit HotNews. Cu 5.461 de puncte, Halep a fost devansata de Naomi Osaka (5.496 de puncte). Lider se menține Ashleigh Barty, in timp ce pe doi se afla Karolina Pliskova.…

- Simona Halep si Raluca Olaru au fost eliminate, luni, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Adelaide, de categorie Premier. Romancele au fost invinse de perechea Kveta Peschke / Demi Schuurs (Cehia / Olanda), cap de serie numarul 2, scor 7-6, 4-6, 10-3, dupa o ora si 50 de minute.…