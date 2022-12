Va invitam sa ascultați cea mai noua melodie marca Simona Ruscu, o melodie plina de emoție pentru romanii de peste tot și pentru țara noastra frumoasa… o melodie pe care artista nu putea sa nu o lanseze in pragul sarbatorii noastre naționale, dorindu-și sa ureze tuturor romanilor ”La mulți ani! ” ”Muzica este viața mea și forța creativa care ma inspira in toate. Povestea mea este puțin in diferita, in sensul in care am inceput sa cant la 16 ani și am avut noroc sa am langa mine oameni care mi-au recunoscut talentul. Mi-am inceput cariera in muzica la 20 de ani și la 22 de ani am lansat primul…