Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 se anunta a fi cel mai mortal in Mali si a fost marcat de o crestere fara precedent a atacurilor impotriva civililor in regiunea din centrul tarii, un fenomen alimentat de "domnia impunitatii", a declarat joi Federatia Internationala pentru Drepturile Omului (FIDH), relateaza AFP. Fii…

- Federatia Internationala de Schi (FIS) a decis sa mentina suspendarea sportivilor rusi si belarusi din toate competitiile sale, masura valabila de la startul razboiului din Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dubla campioana mondiala la canotaj, sportiva stelista Gianina Beleaga a decis sa puna capat carierei de performanta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Mercedes, echipa lui Lewis Hamilton, a fost amendata cu 25.000 de euro de catre Federatia Internationala de Automobilism (FIA) ​​pentru ca nu a raportat ca pilotul sau conducea cu un piercing in nas. Britanicul in schimb nu va fi sanctionat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sportivele romane Ancuta Bodnar si Simona Radis, campioanele olimpice en titre, au cucerit medaliile de aur la Campionatele Mondiale de la Racice (Cehia), duminica, in proba de dublu vasle feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Judoka ruși nu vor concura la Campionatele Mondiale de judo de la Tașkent, in ciuda faptului ca Federația Internaționala de Judo (IJF) este una dintre puținele federații internaționale olimpice care permite sportivilor ruși sa participe la evenimentele sale ca neutri. Fii la curent cu cele…

- Federatia Romana de Fotbal, Federatia Romana de Natatie si Federatia Romana de Canotaj ocupa primele locuri in topul general al aparitiilor media din ultima perioada, se arata intr-un comunicat al mediaTRUST, remis, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- A doua zi a Campionatului Mondial de Canotaj de la Racice (Cehia) a avut la start șase echipaje romanești, care au concurat in serii, din care cinci au reușit sa treaca in semifinalele probelor, iar una va evolua in recalificari, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…