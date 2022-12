Simona Radiș și Ancuța Bodnar, desemnate ”Echipajul Feminin al Anului” la World Rowing Awards 2022 Campioane olimpice la Tokyo 2020, Simona Radiș și Ancuța Bodnar au devenit și duble campioane europene in 2022, atat la dublu vasle feminin (W2x), cat și la 8+1 feminin (W8+), dar și campioane mondiale in 2022 la dublu vasle feminin (W2x). Premiul ”World Rowing Women’s Crew of the Year” este acordat anual unui echipaj feminin pentru realizarile remarcabile in canotaj. In procesul de desemnare a caștigatorilor, prima etapa este cea de nominalizare ce vine din partea fanilor acestui sport, care apoi…