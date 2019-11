Simona Podgoreanu, Director Resurse Umane la KPMG Are peste 20 de ani experiența in resurse umane și timp de 13 ani a ocupat poziția de Director de Resurse Umane in cadrul companiei Agricover. In ultimii 16 ani, a imbinat experiența profesionala cu activitatea de profesor asociat in programele ASSEBUS Executive MBA și ExecEdu. Totodata, este un om autodidact și un profesionist preocupat de dezvoltarea continua in domeniul resurselor umane și al dezvoltarii organizaționale, obținand certificari de la cele mai prestigioase instituții din lume - Harvard, IESE Barcelona, HEC Montreal etc. Simona Podgoreanu a coordonat numeroase proiecte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

