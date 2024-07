Stiri pe aceeasi tema

- Inovația AI in Sanatate și Securitatea Cibernetica Intr-o era in care inovația tehnologica redefinește fiecare aspect al vieții moderne, sectorul Sanatații in Romania exploreaza cu incredere potențialul inteligenței artificiale (AI) pentru a imbunatați diagnosticarea și tratamentul. In cadrul evenimentului…

- In cadrul ședinței de vineri au fost aprobate proiectele de hotarare privind reorganizarea instituțiilor subordonate, precum și depunerea unui nou proiect de finanțare de catre Spitalul Clinic Județean pentru dotarea Clinicii de Oncologie. Apelul de proiecte a fost lansat de Ministerul Investițiilor…

- Pentru un viitor sustenabil, digital și durabil, Holcim Romania lanseaza o noua identitate de brand pentru o gama variata de betoane, adaptate pieței din Romania; Compania adauga in portofoliul sau doua noi servicii digitale pentru construcții mai eficiente. Holcim Romania, unul dintre cei mai importanți…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va fi facuta o reforma fiscala, insa nu va fi vorba de noi taxe. „Nu am marit taxe nici dupa ce am luat mandatul de prim-ministru, cu toate ca aveam deficit lasat de 6,8%. Sub nicio forma nu se va mari TVA la alimente si medicamente” pentru ca acest lucru ar…

- Un incident grav s-a produs, marți dupa-amiaza, la o ferma din județul Timiș. Un muncitor al unitații de producție a fost gasit mort langa un canal de dejecții.Conform informațiilor existente, polițiștii orașului Gataia au fost sesizați marți, 21 mai, in jurul orei 15:40, ca un barbat, aflandu-se la…

- Companiile din Romania considera ca Inteligența Artificiala și Invațarea Automata sunt tehnologiile emergente care vor schimba cel mai mult piața și strategiile de afaceri in urmatorii ani, arata Studiul asupra transformarii digitale comandat de High-Tech Systems & Software (htss), companie de dezvoltare…

- Presedintele Volodimir Zelenski l-a demis pe seful departamentului de securitate cibernetica al serviciului de securitate ucrainean, dupa o ancheta de presa privind finantele sale, relateaza SkyNews, potrivit news.ro.