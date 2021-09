Simona Miculescu. Satmareni cu care ne mandrim !

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali vor analiza și vor vota in ședința deliberativului de la sfarșitul acestei luni proiectul de acordare a titlului de „Cetațean de Onoare" rectorului Universitații „Ștefan cel Mare", prof.univ.dr.ing. Valentin Popa. Primarul municipiului Suceava, Ion ...

- Canotorului Marius Cozmiuc ii va fi conferit titlul de „Cetațean de onoare al municipiului Suceava”, pentru performanța sportiva deosebita obținuta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este vorba despre ciștigarea medaliei de argint pentru Romania in proba de doua rame fara cirmaci, alaturi de falticeneanul…

- Este o tradiție ca in fiecare an, de Ziua Timișoarei, in ședința festiva a consiliului local, sa fie decernate titluri de Cetațean de Onoare al orașului. Consilierii locali au votat, marți dupa-masa, pentru acordarea de noi titluri pentru trei personalitați ale orașului: Smaranda Vultur, Dorin Bratu…

- Preotul Doru Gheaja și omul de cultura Ioan Strajan sunt cele mai noi propuneri pentru acordarea titlului de ”Cetațean de onoare al municipiului Alba Iulia”. Proiectele intra la aprobare in ședința Consiliului Local de joi, 29 iulie. Preotul Doru Gheaja Titlul de ”Cetațean de onoare al municipiului…

- Proiectul care permite organizarea referendumului de unire a Buzaului cu comuna Țintești a fost votat miercuri de Consiliul Local Municipal. 17 consilieri au votat in favoarea proiectului, cinci s-au abținut, iar unul s-a pronunțat impotriva.Inițiatorul proiectului este primarul Constantin Toma.Organizarea…

- In prezent, Poșta Romana areun numar de 25.000 de angajați, iar dintre aceștia 11.400 sunt poștași, iar restul sunt angajații ghișeului de la Poșta Romana. Potrivit site-ului undelucram.ro , salariile unui poștaș variaza in funcție de vechime, locul de munca ocupat și de bonusurile primite. Iata cați…

- Sambata, 3 iulie 2021, incepand cu ora 10:00, la Spațiul Muzeal Principia DIN Alba Iulia, va avea loc ceremonia de decernare a titlurilor “Cetațean de Onoare al Municipiului Alba Iulia”. In cadrul acestul eveniment se vor decerna distincțiile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia conform:…

- Robert Glința devine Cetațean de Onoare al Piteștiului Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a anunțat ca astazi, in ședința Consiliului Local, va fi adoptata o hotarare privind decernarea titlului de Cetațean de Onoare al Piteștiului pentru inotatorul Robert Glința. „In opinia mea, Robert…