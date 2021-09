Stiri pe aceeasi tema

- Mii de copii și parinți au umplut curțile școlilor, atat cat au permis regulile din pandemie. Toate temerile și speranțele, conflictele sau orgoliile din anii trecuți au disparut ca prin farmec. Pe toți ii unește astazi teama. Teama de intoarcere la invațamantul online. Nimeni nu-și dorește acest sistem,…

- Simona Hapciuc, fosta concurenta la „Survivor Romania” și actrița, a atras atenția cu cele mai recente declarații. A dezvaluit ca și-a facut anul trecut testamentul. Nu mai are nicio ruda, așa ca a vrut sa iși asigure fiul, in caz ca ea pațește ceva. Baiețelul ei are doar trei ani. Vedeta a desemnat-o…

- Simona Hapciuc este o mama care-și crește singura copilul, tocmai de aceea acu spune ca și-a luat masuri de precauți pentru viitor. Din dorința de a-i asigura baiatului ei un viitor bun, diva și-a facut testamentul, iar micuțul, in cazul unei tragedii, va ramane in grija unei bune prietene.

- Incepand din 6 septembrie, in fiecare luni si marti, de la 18:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici, un reality show despre viata de familie cu copii, asa cum este ea vazuta prin ochii a trei vedete din showbiz-ul romanesc. Gabriela Cristea, Deea Maxer…

- Incepand din 4 septembrie, in fiecare sambata si duminica, de la 18:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului „Mamici de pitici, cu lipici”, un reality show despre viata de familie cu copii, asa cum este ea vazuta prin ochii a trei vedete din showbiz-ul romanesc. Gabriela Cristea,…

- Farul Constanta a invins cu 2 0 Gaz Metan Medias, in primul meci in fasa propriului public din acest sezon.In etapa a doua a Ligii 1, Farul Constanta a invins pe teren propriu Gaz Metan Medias, scor 2 0, iar, gratie evolutiei sale din acest meci, capitanul "marinarilorldquo;, fundasul central Ionut…