- Iasmina Haleș a trecut prin momente grele in urma cu mai mult timp. Vedeta urma sa aduca pe lume un copil, insa dintr-o cearta aprinsa aceasta a pierdut sarcina. Perioada de dupa a fost extrem de grea!

- Nu a fost cea mai norocoasa in dragoste in casnicia cu Ștefan Banica, insa acum se pare ca toate planetele s-au aliniat pentru ea! Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani. Acesta se ințelege de minune cu fiica…

- Karmen Minune a trecut prin clipe ingrozitoare! Frumoasa artista a trait un coșmar teribil, simțindu-se parasita de partenerul sau de viața, Bogdan Caplescu, cel care i-ar fi luat și fetița, motiv pentru care s-a consumat și a plans foarte mult!

- Andreea Marin este multumita de faptul ca iubitul ei se ințelege de minune cu, Violeta, rezultata in urma mariajului cu Ștefan Banica. Andreea Marin si iubitul ei, Adrian Brancoveanu, prima aparitie la TV impreuna VIDEO Ajunsa la 45 de ani, "Zana Surprizelor" se gandește la posibilitatea…

- Brigitte și Florin Pastama iși vad visul cu ochii! Cei doi urmeaza sa devina parinți. Primul lor copil va veni pe lume peste 8 luni. Cei doi soți au trecut prin clipe grele atunci cand bruneta a pierdut prima sarcina. De atunci, a decis sa se relaxeze, sa traiasca momentul și sa renunțe la tratamente.…

- Nu este prima data cand vedeta spune ca iși mai dorește un copil . Simona are deja un baiat care s-a casatorit și care și-a intemeiat propria familie. „Dupa ce m-am rugat la Dumnezeu doar vreo 14 ani sa fac și eu gemeni, acum nu imi mai doresc copii”, spunea in urma cu ceva timp Simona, intr-un interviu…

- Focarul de coronavirus de la maternitatea Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timișoara provoaca ”pagube colaterale”. Conform unei informații de ultima ora, in urma testarilor, au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID 19 și soții primelor patru asistente. Aceștia au fost contacți direcți…

- Un copil care nu a implinit inca un an de viata a murit in Statele Unite, Illinois, fiind testat pozitiv pentru Covid-19. „O ancheta este in curs de desfașurare pentru a determina cauza morții”, a declarat directorul Departamentului de Sanatate Publica, Ngozi Ezike. „Trebuie sa facem tot ce putem pentru…