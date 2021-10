Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și-a dorit sa aiba parte de o zi speciala alaturi de mama sa, așa ca și-a dedicat tot timpul liber pentru a o face pe Mioara Roman sa se simta in al noualea cer. Cele doua au avut parte de momente unice parinte-fiica, caci vedeta nu s-a uitat deloc la bani, ci a preferat sa ramana cu amintiri…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, joi, ca Ordinul dat recent spune foarte clar ca este obligatoriu sa porti masca in toate spatiile deschise unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 6 la mia locuitori, fiind vorba de spatiile aglomerate. El a explicat ca, daca esti singur pe strada poti…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, sambata, ca in localitatile in care se inregistreaza o incidenta de peste sase cazuri de SARS-CoV-2 la mia de locuitori, purtarea mastii va fi obligatorie in aer liber, dar ca vor exista si anumite exceptii. „La rata de…

- Odata cu creșterea incidenței cazurilor diagnosticate cu noul coronavirus, Guvernul va introduce noi restricții pentru populație privind circulația. Sunt deja in discuție inchiderea anumitor activitați economice dupa ora 18:00, in localitațile in care rata de infectare este mai mare de 4‰ (4 cazuri…

- Simona Hapicuc și baiețelul ei, revedere emoționanta. Fiul blondinei, Dimitrie, a fost plecat in vacanța la țara, iar aceasta a rezistat cu greu fara el. Cei doi s-au strans tare in brațe atunci cand s-au vazut.

- Scolile si gradinitele din Dolj vor putea organiza festivitati de deschidere a noului an scolar, dar daca vremea va permite acestea sa fie in aer liber si cu recomandarea de a nu depasi o ora. Potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, la festivitati trebuie sa se respecte distantarea…

- Simona Hapciuc, fosta concurenta la „Survivor Romania” și actrița, a atras atenția cu cele mai recente declarații. A dezvaluit ca și-a facut anul trecut testamentul. Nu mai are nicio ruda, așa ca a vrut sa iși asigure fiul, in caz ca ea pațește ceva. Baiețelul ei are doar trei ani. Vedeta a desemnat-o…