- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 38 WTA, calificandu-se pentru a cincea oara in optimile de finala ale Australian Open.

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep (28 de ani, 3 WTA), lauda munca organizatorilor de la Australian Open. Partida dintre Simona Halep și Yulia Putintseva, din turul III de la Australian Open, va avea loc sambata dimineața, la ora 03:30, in direct pe Eurosport 1 Ediția din 2020 de la Australian…

- Simona Halep (28 de ani), locul 3 WTA, va juca, sambata, in turul III al turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului, impotriva Yuliei Putintseva (25 de ani), a 38-a jucatoare de tenis a lumii, reprezentanta Kazahstanului. Partida se va juca pe „Rod Laver Arena”, cea mai mare din complexul…

- Simona Halep o va înfrunta în premiera pe Yulia Putintseva (Kazahstan, 38 WTA), în turul al treilea de la Australian Open. Jucatoarea de 25 de ani a eliminat-o din competiție pe americanca Danielle Rose Collins (25 WTA), cea care la ediția de anul trecut a ajuns pâna în…

- Simona Halep (3 WTA) a caștigat meciul cu britanica Harriet Dart (173 WTA), din turul secund al Australian Open, scor 6-2, 6-4.Partida a inceput cu trei break-uri consecutive, Halep trecandu-și in cont doua game-uri rapide pe serviciul adversarei. Romanca a avut un joc sigur, a comis mai puține…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) s-a calificat in turul III de la Australian Open dupa victoria categorica reușita cu britanica Harriet Dart (23 de ani, 173 WTA), scor 6-2, 6-2. In turul urmator, Halep se va duela cu invingatoarea din partida Danielle Rose Collins (26 de ani, 25 WTA) - Yulia Putintseva…

- Simona Halep (3 WTA) evolueaza, de la aceasta ora, impotriva britanicei Harriet Dart (173 WTA), in turul secund de la Australian Open. Partida a inceput in jurul orei 10:15, pe Rod Laver Arena, din Melbourne, scrie Mediafax. Simona Halep si Harriet Dart nu s-au mai intalnit niciodata in circuitul…

- Ajla Tomljanovic (26 de ani, 52 WTA), adversara Simonei Halep (28 de ani, 4 WTA) de azi a jucat deja un meci la WTA Adelaide, australianca trecand luni de Yulia Putintseva cu 7-6(4), 6-2. Simona Halep - Ajla Tomljanovic va fi liveTEXT pe GSP.RO și televizat pe TV Digi Sport 2. „Nu ma uit niciodata…