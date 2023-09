Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Bogdan Stelea (55 de ani) crede ca Simona Halep (31 de ani) a fost sabotata de staff-ul ei in cazul de dopaj care i-a atras o suspendare de 4 ani. ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel…

- Simona Halep este aparata de Wim Fissette, unul dintre cei mai apreciați antrenori din tenisul profesionist. Cei doi au lucrat acum noua ani și nu s-au desparțit in cele mai bune condiții, tehnicianul fiind concediat prin SMS. In presa belgiana au aparut informații ca aceasta decizie ar fi fost influențata…

- Simona Halep, anunț trist in legatura cu procesul de dopaj. Ce a declarat sportiva in varsta de 31 de ani dupa ce a purtat o conversație importanta cu avocatul ei. Aflați in randurile urmatoare. Simona Halep, dezvaluiri despre cazul de dopaj Simona Halep a furnizat primele declarații de la momentul…

- Simona Halep (31 de ani) a oferit primele declarații dupa momentul in care a fost audiata in fața tribunalului independent Sports Resolutions. In curand se va implini un an de la ultimul meci disputat de Simona Halep in circuitul WTA. Pe 29 august 2022, dubla campioana de Grand Slam era eliminata in…

- Simona Halep a fost suspendata provizoriu pentru dopaj, iar dupa doua luni de la audirea de la tribunalul Sport Resolutions nu are inca un verdict. Jurnaliștii de la Le Figaro au analizat situația și susțin ca oficialii din tenis au intarziat decizia pentru ca s-au simțit presați de gesturile și declarații…

- Simona Halep așteapta in continuare verdictul in cazul de dopaj in care este implicata, iar George Cosac (președintele Federației Romane de Tenis) a dezvaluit ce spunea Darren Cahill inaintea acestui scandal.

- La 25 de ani de la cel mai mare dezastru ecologic din Spania autoritațile din Andalucia au dat in judecata compania suedeza care deține mina de pirita. Acestea cer 90 de milioane de euro despagubiri pentru acțiunile de curațare a zonei contaminate.

- Ilie Nastase (76 de ani), primul #1 din istoria ATP, a lansat acuzații serioase in direcția celor de la ITF, instituție despre care spune ca tergiverseaza cu buna știința judecarea cazului de dopaj in care e implicata Simona Halep. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala…