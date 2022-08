Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (cap de serie nr. 15) s-a calificat in sferurile de finala ale turneului WTA 1000 de la Toronto, dupa un meci cu elvetianca Jil Teichmann. A fost 6-2, 7-5, cu mare lupta in setul secund.

- Simona Halep (cap de serie nr. 15) s-a calificat in sferurile de finala ale turneului WTA 1000 de la Toronto, dupa un meci cu elvetianca Jil Teichmann. A fost 6-2, 7-5, cu mare lupta in setul secund.

- Simona Halep a invins-o in urma cu puțin timp pe Jil Teichmann, scor 6-2, 7-5, in optimile turneului WTA 1000 de la Toronto. Simona Halep se va duela in sferturi cu Cori Gauff, care a invins-o intr-un meci dramatic de trei seturi pe Aryna Sabalenka, scor 7-5, 4-6, 7-6 (4). Simona Halep o conduce pe…

- Simona Halep a avut parte de un meci de coșmar in turul doi de la Washington. A fost condusa cu 4-0 și in setul doi a abandonat dupa ce i s-a facut rau, cel mai probabil din cauza caldurii. Jucatoarea din Romania are in program doua turnee, inainte de participarea la US Open.Turneul de la Washington…

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, ca joaca in prezent cel mai bun tenis al sau. “Ma bucur ca sunt din nou in semifinale. Sunt foarte ermotionata. A fost un meci dificil. Am avut insa incredere in mine, am spus ca trebuie sa fiu tare pe picioare.…

- Cori Gauff a fost prea buna pentru Mihaela Buzarnescu intr-un meci disputat joi seara, pe Terenul Central de la Wimbledon. Americanca a invins-o și pe Mihaela Buzarnescu (127 WTA), in turul doi, scor 6-2, 6-3, dupa ce in runda inaugurala a rapus-o pe Gabriela Ruse cu 2-6, 6-3, 7-5. Gauff se chinuise…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) are parte de un test serios inca din primul tur de la Wimbledon, turneu pe care l-a caștigat in 2019. Jucatoarea noastra o va infrunta, marți, pe Karolina Muchova (25 de ani, 82 WTA), o adversara al carei stil ar putea s-o incodeze serios pe romanca. Turneul de la Wimbledon…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a declarat, la ultima editie a Players' Voice, ca Roland Garros este turneul sau preferat, informeaza eurosport.fr. „Ma simt mai increzatoare si mai ales stau mult mai bine cu sanatatea. In sfarsit, acum nu mai am probleme, nu mai am…