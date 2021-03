Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Angelique Kerber au invins, vineri seara, in primul tur al probei de dublu feminin, de la turneul de tenis WTA de la Miami, cuplul alcatuit din belgianca Elise Mertens și bielorusa Aryna Sabalenka, capi de serie numarul 1, calificandu-se in optimile de finala. Perechea alcatuita…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a reusit victoria sa cu numarul 400 pe un tablou principal WTA, 3-6, 6-4, 6-0 cu Caroline Garcia (Franta), joi, in runda a doua a turneului Miami Open, potrivit site-ului oficial al circuitului profesionist feminin (WTA).

- ​Numarul trei mondial, Simona Halep participa atat la simplu, cat și la dublu in cadrul Turneului WTA 1000 de la Miami. Astfel, Halep va face pereche cu Angelique Kerber (26 WTA).Simona Halep și Angelique Kerber, tripla campioana de Grand Slam, le vor infrunta pe Elise Mertens și Aryna Sabalenka pentru…

- Mihaela Buzarnescu a invins-o, luni, pe tanara canadiana Leylah Fernandez, scor 6-4, 6-2, si a reusit, astfel, sa acceada in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Miami Open (WTA). Buzarnescu (32 ani, 137 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 23 de minute in fata…

- Dupa victoria din optimile de la Gippsland Trophy, 6-2, 6-4 cu Laura Siegemund, in proba de simplu, Simona Halep (2 WTA, 29 de ani) a obținut un succes și in proba de dublu, calificandu-se in sferturi. Halep va juca in sferturile de finala ale probei de simplu cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33…