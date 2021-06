Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a anuntat duminica, 27 iunie, cu o zi inaintea debutului turneului de Grand Slam de la Wimbledon, ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in perioada 23 iulie - 8 august, a informat AFP, preluata de Agerpres.„Eu nu ma…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a anuntat joi, 17 iunie, pe Twitter ca nu va participa nici la turneul pe iarba de la Wimbledon (28 iunie-11 iulie) si nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august), deoarece se simte obosit, transmite CNN. ” O asemenea decizie nu este…

- „Nu stiu daca voi juca meciul din optimi” de la Roland Garros, a declarat sambata noaptea elvetianul Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 8) dupa partida foarte solicitanta, de aproape patru ore, cu germanul Dominik Koepfer (59 ATP) din turul al treilea. Federer s-a impus greu , in patru seturi, 7-6 (7/5),…

- Ajuns in faza optimilor de finala, Roger Federer a anunțat duminica ca se va retrage de la ediția din acest an de la Roland Garros, relateaza GSP . El urma sa joace luni impotriva italianului Matteo Berrettini. Elvețianul, care va implini 40 de ani in luna august, a aratat ca vrea sa se menajeze dupa…

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- Simona Halep a fost nevoita sa se retraga de la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, din cauza accidentarii pe care a suferit-o pe 12 mai, la turneul de la Roma, informeaza portalul oktennis.it . Lipsa Simonei Halep de la French Open, turneul de la Paris pe care l-a caștigat in anul 2018, era…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial, are șanse foarte mici sa participe la Roland Garros, turneu de Grand Slam care va incepe pe 30 mai, din cauza rupturii musculare suferite la gamba stanga in timpul meciului cu Angelique Kerber, miercuri, 12 mai, la Roma, scrie site-ul Gazeta Sporturilor . Campioana…

- Simona Halep nu a depașit complexul semifinalelor de la WTA Stuttgart și a parasit competiția in aceeași faza și in acest an, dupa infrangerea drastica cu Sabalenka. La finalul partidei, Simona a declarat ca adversara ei a jucat aproape perfect și ca nu iși poate reproșa prea multe lucruri. „Nu cred…