Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este suspendata pentru dopaj și cum nu ii este permis sa participe la competiții oficiale are mai mult timp pentru afaceri. Jucatoarea de tenis a investit cateva milioane bune in turism și are planuri mari in acest domeniu. Doar in Brașov deține o pensiune și un hotel. Ambele cladiri au…

- In corpul Simonei Halep s-au gasit urme de Roxadustat, o substanța interzisa recomandata pentru anemie, iar jucatoarea risca acum o suspendare de pana la patru ani. Campioana are la dispoziție 20 de zile ca sa conteste decizia. Ce a descoperit, insa, unul dintre avocații romani.

- Pe data de 21 octombrie 2022, vestea ca Simona Halep a picat testul anti-doping a uimit pe toata lumea! Marea jucatoare de tenis a fost suspendata provizoriu dupa ce a fost testata pozitiv cu Roxadustat, un medicament care se afla pe lista substanțelor interzise! Ulterior, aceasta a fost acuzata oficial…

- Simona Halep a fost acuzata oficial de dopaj cu Roxadustat la US Open. Anunțul a fost facut, pentru TVR, de Paul Ciucur si Dan Mihai, singurii romani din agentia londoneza de solutionare a litigiilor din sport, Sport Resolutions. Iata cat timp are la dispoziție jucatoarea de tenis pentru a contesta…

- Potrivit Agenției Internaționale de Integritate in Tenis, Simona Halep a fost notificata cu privire la rezultatul pozitiv al testului antidoping pe data de 7 octombrie, iar doua saptamani mai tarziu a fost anunțata public suspendarea provizorie a sportivei.In timpul US Open 2022, Halep a fost testata…

- Numarul scenariilor privind modul in care o substanța interzisa, Roxadustat, a ajuns in organismul Simonei Halep (31 de ani, 10 WTA), crește pe zi ce trece. Razvan Itu, unul dintre candidații la șefia Federației Romane de Tenis, a vorbit despre Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la US Open…

- Un expert olandez, cercetator in domeniul medicinei sportive, ridica mai multe semne de intrebare care adancesc și mai tare misterul din jurul Simonei Halep. Babette Pluim susține ca Roxadustat este un medicament interzis, care ajuta corpul la refacere, dar ca in cazul jucatorilor de tenis nu ajuta…

- ​Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) a fost suspendata provizoriu dupa ce a fost testata pozitiv la Roxadustat. Imediat dupa venirea comunicatului Agenției Internaționale pentru Integritatea in Tenis, sportiva a reacționat și a transmis ca este nevinovata și ca va face...