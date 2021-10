Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) o infrunta astazi pe rusoaica Veronika Kudermetova (24 de ani, 32 WTA), in optimile de finala de la Kremlin Cup. Partida va incepe nu mai devreme de ora 18:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 2. La debutul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 8) a oferit o scurta declarație dupa ce s-a calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 500 Kremlin Cup. “A fost un meci greu, e intotdeauna dificil sa joci impotriva ei, am jucat si in Australia si scorul a…

- Inceputul acestei saptamani o gaseste pe sportiva din Constanta pe locul 19 WTA, in cadere cu doua locuri fata de ultima ierarhie.Simona Halep 30 de ani, locul 19 in clasamentul mondial si rusoaica Anastasia Potapova 20 de ani, 68 WTA se intalnesc marti, 19 octombrie, in 16 imile de finala ale turneului…