- Jucatoarea de tenis Simona Halep (nr. 10 WTA) a declarat, joi dimineata, inaintea plecarii spre Canada, acolo unde va participa la turneul de la Montreal, ca dupa retragerea de la JO 2020 se gandeste la participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dar nu mai vrea sa-si impuna un obiectiv pentru…

- Simona Halep, mesaj pentru campionul David Popovici. Jucatoarea din Constanța a plecat joi spre Canada, unde va participa la turneul de la Montreal. Halep revine in circuitul WTA dupa aproape 3 luni de pauza cauzata de accidentarea suferita la gamba. Inainte de plecare, ea a vorbit despre noua senzație…

- Cum poate pune mana Simona Halep pe 500.000 $, dintr-un foc. Deși nu a mai jucat in circuitul WTA de aproape 3 luni, jucatoarea din Constanța iși poate mari substanțial contul bancar in doar cateva zile. Halep va participa la turneul National Bank Open, in Montreal, unde organizatorii au decis sa pastreze…

- Vești bune pentru Simona Halep inainte de turneul de la Montreal. Dupa aproape 3 luni, jucatoarea din Constanța se va intoarce in circuitul mondial. „Trasa pe dreapta” de accidentarea suferita la gamba stanga, in 12 mai, Halep va parasi Top 10 pentru prima oara dupa 7 ani și jumatate. Dar are șansa…

- Simona Halep a ajuns la Wimbledon și a facut un tur al arenei de la All England Club. Numarul 3 mondial e pregatita sa-și apere titlul cucerit in 2019 pe iarba londoneza, deși vine dupa o perioada marcata de accidentarea la gamba stanga, suferita la Roma. Jucatoarea din Constanța a avut parte de o surpriza…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty este lider autoritar al Topului WTA, cu peste 2.500 de puncte avans fata de urmatoarea clasata, japoneza Naomi Osaka, aceasta avand aproape 1.000 de puncte mai mult decat Simona Halep. Distanta dintre Simona Halep si urmatoarea clasata, Arina Sabalenka…

- Campioana din Constanta s a accidentat in timpul meciului cu Angelique Kerber de la turneul de la Roma.Simona Halep a dat detalii, astazi, pe Facebook, despre accidentarea suferita la turneul de la Roma, din pricina careia a fost nevoita sa abandoneze in partida cu Angelique Kerber.Jucatoarea din Constanta…