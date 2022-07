Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani) a urcat pe locul 16 in clasamentul WTA, dupa incheierea Wimbledon. Inaintea turneului de la All England Club, sportiva din Romania era pe poziția 18. Invinsa in semifinala de viitoarea caștigatoare a turneului, Elena Rybakina, Halep a profitat de faptul ca nu s-au acordat puncte…

- Gabriel Caloian, antrenorul de la CS Ten Club Tenis Buzau al junioarei Alexia Tatu, 13 ani, caștigatoarea turneului U14 de la Wimbledon , a declarat, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor , ca sportiva sa „nu e un produs al sistemului din Romania. Federația nu o ajuta nici macar cu racheta sau…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a urcat doua pozitii si se afla pe locul 16 in clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume, dat publicitatii luni de WTA, la o zi dupa incheierea turneului de Mare Slem de la Wimbledon, unde reprezentanta tarii noastre s a oprit in semifinale.Romania…

- Ons Jabeur (favorita trei) a pierdut finala de la Wimbledon 2022, tunisianca cedand in ultimul act de la All England Club dupa ce a condus cu 1-0 la seturi. La finalul partidei, Jabeur s-a declarat dezamagita, dar a avut puterea sa o felicite pe Elena Rybakina, noua campioana de pe iarba londoneza.

- Jucatoarea din Constanta a fost invinsa in semifinale la Wimbledon de Elena Rybakina. Simona Halep s a oprit in semifinale la editia 2022 a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invinsa in doua seturi 6 3, 6 3 de Elena Rybakina, din Kazahstan, dar constanteanca a subliniat progresul pe care l a inregistrat…

- Simona Halep a fost aproape de o noua finala la Wimbledon, dar a fost eliminata in penultimul act de Elena Rybakina, chiar daca sportiva din Romania era favorita inaintea partidei. Dupa infrangerea suferita de fosta lidera mondiala in semifinalele Grand Slamului londonez, antrenorul francez a postat…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a oprit in semifinale la Wimbledon, dupa ce, joi, a pierdut partida cu kazaha Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA), scor 3-6, 3-6. Campioana la Wimbledon 2019, Simona Halep a incercat sa gaseasca explicații pentru jocul din semifinale, in care a fost dominata…

- Simona Halep a fost invinsa joi in semifinala turneului de Mare Șlem de la Wimbledon de Elena Ribakina (Kazahstan) in doua seturi. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat meciul sportivei și a spus intr-o postare pe Facebook ca „Simona s-a autohipnotizat in fața Rybakinei”.„Dupa ce le-a hipnotizat…